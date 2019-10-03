《賞您睇》10月請你玩轉台北！

秋天，充滿愛的季節。想於此時與摯愛同遊異地、享受沿路風光？

啱啦啱啦！東網 x The Club《賞您睇》10月巨賞大放送，兩套雙人來回台北機票免費送畀你，等你可以飛往外地，沉澱心靈！提提你，冇去過以下呢幾個地方，都唔算去過台北，快啲安排行程啦！

1. 貓奴最愛 猴硐貓村

曾被評爲「世界六大賞貓景點之一」嘅猴硐貓村，位於台灣新北市瑞芳區，貓村一帶自早期有眾多貓咪棲息，加上貓群繁殖力強，周圍都見到貓咪蹤影。村内嘅貓長期同遊客近距離接觸，一啲都唔怕陌生人！有啲貓咪仲會自動行近遊客撒嬌玩樂，係貓奴嘅你又點可以錯過？

2. 烏來溫泉 觀星賞月

浸溫泉使乜去日本，台灣都有！烏來溫泉喺水源保護區，四周山明水秀。想喺台北感受濃厚嘅原住民風情，去烏來絕對可以滿足到你！吹住微風，享受透明清澈嘅溫熱泉水，都咪話唔爽呀！

3. 黃金山城 九份老街

九份又名黃金山城，相傳清朝期間，基隆河盛產砂金，至1892年發現金礦，自此開始咗淘金潮以及採金歷史，後來經歷衰退，最終喺1971年正式結束開採。現時九份作爲著名景點，大部分旅客都會忽略其獨一無二嘅歷史背景，下次嚟九份不妨留意多啲，可能會發掘到不一樣嘅風景。

4. 脫單勝地 艋舺龍山寺

艋舺龍山寺（又稱萬華龍山寺）係台北最出名嘅月老寺之一，相傳只要誠心許願，神明就會好好保佑你！拜月老個陣記得準備甜嘅貢品，寓意你嘅感情甜甜蜜蜜；入寺廟要打招呼、拜完一輪再插香。最後就係重頭戲！拜拜時講得越詳細就越有效。仍在尋覓良緣嘅你，一定要嚟！

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