修例風波：全港多區爆衝突　防暴警大圍站外開2槍

【00:15】大圍站外有示威者向警車投擲垃圾桶，有警員開2槍。

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【00:03】港鐵馬鞍山綫列車不停大圍站、車公廟站及第一城站。

【00:01】防暴警於同一時間，在屯門及大圍驅散示威者，有人被捕。

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昨日（2日）近千人於晚上8時聚集於荃灣沙咀道運動場舉行集會，參與人士以摺紙鶴砌成「香港人加油」標語。示威人士又高叫口號要求解散警隊，及「光復香港、時代革命」等口號，期間有人揮動英國旗和美國旗。集會中，有人舉起「停止射殺我們的孩子」標語及叫口號。

另外，深水埗楓樹街遊樂場晚上有不少市民聚集。銅鑼灣晚上亦有市民自發於怡和街一帶聚集，他們舉起標語及叫口號，並一路向時代廣場方向前進。黃大仙晚上有市民聚集，期後更一邊叫口號一邊進入黃大仙中心，有商舖見狀更落半閘。

晚上9時許，銅鑼灣軒尼詩道有市民一度走出馬路，而黃大仙龍翔道及荃灣沙咀道一帶，有大批示威者以雜物堵路。警方表示，大批示威者在荃灣沙咀道拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並佔據附近一帶馬路，造成交通嚴重阻塞，荃灣新界南總區警署對出有示威者投擲汽油彈，現場火光熊熊，警方施放多枚催淚彈。荃灣一帶有多家商舖被破壞，包括有咖啡店、麻雀館及中銀櫃員機。

另外，多區示威者有破壞行動，黃大仙有人堵路，龍翔道來回封閉；黃大仙港鐵站一個出入口附近，有示威者打開路邊消防栓，水柱湧入站內。銅鑼灣怡和街亦有市民走出馬路。而屯門警方舉藍旗警告示威者。屯門站外近Vcity有示威者縱火燒路障。

至晚上11時許，因應寶琳站及坑口站有突發情況，港鐵暫時關閉該兩站，列車不停站。將軍澳綫列車服務，維持來往北角站至康城站。港鐵大圍站亦關閉，東鐵及馬鞍山線列車均不停此站。東網現場直播。