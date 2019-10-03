搵工機會到　勞工處連場招聘會提供3000職位

經濟吹淡風，示威衝突又不絕，就業市場亦開始緊縮，勞工處本月會舉行多場招聘會，今日(3日)便有三場活動，部份招聘會特別針對近期受影響嚴重的零售業、建造業打工仔。連場活動料提供最少3000個職位。

打響頭炮的是今日起一連兩日於樂富廣場舉行的中高齡就業新里程招聘會，約28間公司提供超過2200個職位空缺，包括文員、航空保安督導、售貨員等，為中高年人士提供就業機會。勞工處零售業招聘中心今日亦會在灣仔舉行招聘會，提供各類型零售業職位空缺，包括超級市場、服飾、日用品等公司。建造業招聘中心今日則會在九龍灣香港建造學院舉行招聘日，提供專業海事工種。

本月10日，勞工處就業一站會在天水圍天晴社區綜合服務大樓舉行招聘會，提供倉務員、店務員、顧客服務顧問第職位，包括電器、體育用品及化妝品等公司。本月16日則有「青年就業起點」招聘日，在旺角朗豪坊舉行的活動，將提供牙科助護、博物館大使、社區教育主任等職位，申請人須為16至29歲青年。

本月17日在長沙灣政府合署又會舉行西九龍就業中心共融招聘會，屆時將提供大量較低或不設中文要求的空缺，涵蓋各類行業，包括文員、保安員、接待員及廚務員等，會場設有少數族裔語言即場傳譯服務。