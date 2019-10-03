東方日報A1：十‧一過後　爛舖滿街

反對修訂《逃犯條例》風暴摧殘零售業，創有史以來最大單月跌幅！十‧一各區騷亂迫令數以千計的零售商舖無奈拉閘關門避險，正好預示統計處昨公布今年八月份零售銷貨數據注定慘淡收場，按年下跌百分之廿三，打破該處自一九八一年有紀錄以來單月最大跌幅的紀錄，難怪香港零售管理協會明言，風波一日未結束，業界亦不會看見曙光，預計今年全年零售銷貨值跌幅會達雙位數。多個商會強烈譴責示威者的暴行，其中香港總商會批評，極端激進人士罔顧法紀，不但損害香港作為國際金融中心的聲譽，更危害數以千計中小企業和普羅市民的生計。

反修例運動至今已持續近四個月，不但未有平息的迹象，反而愈演愈烈，踏入十‧一示威者的暴力行動更進一步升級，各區中資零售店、食肆及旅行社成為示威者的狙擊目標，到店外塗鴉、爆玻璃及縱火隨處可見。

不過，商舖被毀的狀況仍不及本港最新零售銷貨值嚇人。統計處指，八月份零售銷貨值跌至僅得二百九十四億元，按年下跌百分之廿三，不但連跌七個月，更創下有紀錄以來最大單月跌幅。根據該處的數據，最大跌幅發生在九八年九月、即亞洲金融風暴時期，當時跌幅達百分之廿一點五。而今年首八個月本港零售銷貨值下跌百分之六。

至於零售商主要類別的銷貨價值表現方面，重災區自然是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，跌幅高達百分之四十七點四，其次是服裝，跌幅達百分之卅三點四；藥物及化妝品與百貨公司則分別下跌百分之卅及百分之廿九點九。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，零售業銷貨額跌幅是有史以來最嚴重，明顯與近期社會運動有關，又指十‧一內地連假的首日，本港大部分同業關閉旗下三至八成的商舖不等，她坦言運動一日未結束，業界看不見曙光，預計全年整體銷貨額較去年有雙位數跌幅。她呼籲港鐵等大型發展商及業主減租，與業界共度時艱，否則「逼死我哋零售商」，零售商亦無可奈何要裁減員工。

除香港總商會，香港中華總商會亦發新聞稿強烈譴責示威者的行為，已嚴重威脅市民安全及社會治安，呼籲激進人士立即停止一切暴力，避免局勢持續惡化，讓香港社會與市民付出沉重代價。香港地產建設商會亦指，示威者嚴重破壞社會安寧和法治，挑戰一國兩制的原則和底線，支持政府和警隊嚴正執法，止暴制亂。

政府發言人表示，零售業銷售在八月份進一步明顯轉差，急跌原因是由於經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱外，亦主要反映本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成嚴重干擾，又指零售業在短期內持續低迷，會密切留意相關情況及對勞工市場和經濟的影響。

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