護管局今起聆訊拔喉事故 病人組織：行了一步

瑪麗醫院2016年發生一宗83歲男病人懷疑被護士錯誤拔喉死亡個案，3年後個案有新進展。護士管理局今日因應案件召開紀律聆訊，該局確認會傳召一名瑪麗醫院深切治療部男護士作供。死者的兒子及媳婦今日將聯同社區組織協會幹事彭鴻昌一同出席聆訊。

護士管理局今早舉行聆訊，該局確認聆訊涉及瑪麗醫院2016年5月公布的一宗醫療事故。翻查資料，當年一名83歲男病人因急性心臟病留醫深切治療部，醫生在他的頸部開口插導管，以便注入強心針及洗血。男病人病情改善，其後由男護士拔除導管時，疑錯誤讓病人坐着，而非「腳高頭低」的正確姿勢，導致空氣入血，病人出現心肌梗塞致心臟衰竭，最終死亡。

數個月後，死者家屬現身指摘醫院管理局只選擇性公布拔喉管出錯並不全面。家屬質疑死者拔喉前，已有多名醫護人員連環出錯，包括錯誤評估病人跌倒風險及錯誤處方降血壓藥。

一直協助病人家屬的彭鴻昌表示，死者家屬事後曾向醫務委員會及護士管理局投訴上述問題，但醫委會的投訴較早前已被否決。護管局於2016年正式接收投訴，至今3年才決定舉行聆訊，家屬認為處理得太遲，而且管理局只傳召涉及拔喉程序的護士作供，相信其他投訴內容例如錯誤處方血壓藥等，難望於今次的聆訊中獲跟進，「但總算行了一步。」

醫院管理局表示，涉事護士現時仍為醫管局員工。瑪麗醫院事發後成立調查委員會調查事件的原因及提出改善建議，並已落實有關措施。當局會密切留意護士管理局的聆訊結果。