探射燈：充氣設施意外頻生　監管存漏洞

近年新興兒童充氣遊樂設施屢生意外，本港甚至有涉及充氣滑梯的死亡個案，有工程師表示，充氣遊樂設施存在風險，加強監管可保障安全。

今年4月，一名5歲女童在將軍澳一個商場內，玩收費的充氣滑梯時受傷，致左腳骨裂，其母疑充氣彈床充氣不足導致意外。2017年7月，一名19歲中六男生在西貢乘遊艇出海，疑在船尾瀡充氣滑梯後，抽筋遇溺，最終搶救無效。

相關意外遍及中外，內地今年8月在1個月內發生多宗水上樂園意外，其中安徽一水上樂園內充氣水滑梯頂部突然下陷，壓倒5名遊客，其中一名8歲女童死亡。去年7月，英國一個海灘上有大型吹氣城堡在炎夏突然爆炸，一名4歲女童遭巨大衝力彈上高空再墮下不治。

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強指出，充氣遊樂設施存在安全隱患，因為膠布物料長期使用會老化，一旦於兒童跳彈期間破爛，氣體突然大量洩漏，失去了承托的功能，玩家有機會直撼地上，出現骨折甚至死亡。另外，如充氣設施長期擺放戶外暴曬，氣體受熱膨脹，彈床有機會「谷爆」。他指充氣彈床輸入的空氣量須經精密計算，不能太軟亦不可太稔。盧指，政府如能加強規管，規定負責人須定期安排專業人士檢查，對於用家更有保障。

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