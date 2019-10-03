探射燈：天台燒烤場　埋消防隱憂

露天大型燒烤場大行其道，東網早年亦揭發有大廈天台經營無牌燒烤場。有立法會議員批評，政府多年來沒有正視天台燒烤場問題，令大廈埋下「計時炸彈」，建議政府跨部門合力打擊。

東網於觀塘、太子及尖沙咀，發現至少4個位於工廈、商廈、唐樓的無牌燒烤場。每位收費150港至至300多港元。但有關大廈消防隱患處處，有防煙門沒有關上、後樓梯亦堆滿雜物、走火通道阻塞，更有人於後樓梯抽煙，遺下大量煙蒂，隨時釀成火災。

立法會議員柯創盛直言，天台燒烤場並非新事，多年來經常接獲工廈天台有人經營燒烤場的投訴。柯認為，天台燒烤場不但未有獲得牌照外，同時亦會影響大廈安全，因此類燒烤場經常阻塞走火通道，存在消防隱患。柯指天台燒烤場涉及多個部門，如部門間沒有良好的溝通機制定期掃蕩，變相令相關違法行為有恃無恐，建議政府聯合跨部門採取執法行動。

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