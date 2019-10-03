探射燈：無牌燒烤場氾濫　食環署長年扮盲

任食燒烤場如雨後春筍，惟多個大型露天燒烤場被揭無牌經營，食環署多年來「隻眼開、隻眼閉」，部分甚至易名再開。不少燒烤場以平價任食作招徠，增設新興兒童充氣遊樂設施，又有燒烤場以貨櫃違規搭建臨時構築物，安全成疑。有立法會議員認為，政府未設立「燒烤牌」制度，令經營者沒有清晰指引和準則依從。

「星期六、日，160蚊位，任食任玩」，上水天平山村的燒烤場存在多年，面積逾萬平方呎，前年東網已踢爆該燒烤場無牌經營，被食環署「冚檔」後又再營業，去年起易名「洗底」至今，打造為親子燒烤樂園。場內有約50張枱和燒烤爐，同時引入多個遊樂設備如充氣彈床、滑梯、三輪車等。

場邊設有多間由貨櫃改建而成的構築物，包括門口售票處、洗手間、食物部等。另有多間VIP房，附有冷氣、電視、麻雀枱、卡拉OK等。該燒烤場聲稱是「規劃署批核的合法燒烤場」，又稱每星期都有食環署人員巡查。食環署發言人回覆指，該燒烤場並未有向該署申領相關食物業牌照，2018年至今年9月，該署共提出3宗檢控及1宗拘控，共罰款4.4萬港元。地政總署曾於去年10月發現場內有未經批准的違契構築物，並發出警告信要求拆除。

同類任食燒烤場遍及多區，屯門虎地下村亦有一個逾萬平方呎的燒烤場，場內有近百個燒烤爐和多個鐵架帳篷，成人收費每位110港元至140港元。場邊設有多項兒童遊樂設施，包括充氣滑梯、小型賽車、遊戲機等，負責人稱只於周末開放，惟每位需另付120港元入場費。場內亦有由貨櫃搭建的洗手間、擺放食物的貨倉。而食環署亦證實該燒烤場未領有食物業牌照。

美孚九華徑的露天燒烤場亦未領有食物業牌照，近日周末仍非常旺場，場內逾百張燒烤枱幾乎滿座，但通道狹窄，約有400人摩肩接踵。食客於冷藏櫃前排隊領取肉丸、醃肉等食材，另一貨櫃屋的冷藏櫃則存放飲品。食環署派員巡查，發現有人無牌經營食物業，遂向有關負責人提出檢控。過去1年，該署共提出54宗檢控，當中最高罰款額為5萬港元。

立法會議員劉國勳指，燒烤場的經營環境和方法與普通食肆不同，惟現時政府沒有設「燒烤牌」制度規範燒烤場，變相「無一個清晰嘅標準可以跟」，部分經營者索性不領牌，形成惡性循環。

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