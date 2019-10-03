Dr.東：新標靶藥有效治肝癌　病人促納入資助範圍

現年61歲的姚女士，生活習慣健康，不煙不酒，又經常做運動，惟去年確診肝癌晚期，腫瘤達19厘米，更擴散至肺部。醫生直言她只剩3個月壽命，令她大感絕望。她其後轉向另一醫生求診，獲介紹服用肝癌標靶藥，癌指數開始下跌，生機復現。10個月以來，她已動用超過30萬元支付藥費，期望政府盡快將治療肝癌的新標靶藥納入安全網，令病人獲得經濟援助。

姚女士去年年中突然腹痛，有天更出現肚脹、手腳浮腫及皮膚發黃，轉至公立醫院急症室求診後，被驗出有腹水，驗血後發現癌指數偏高，況不樂觀。電腦掃描後，確診為肝癌第4期，醫生坦言難望治癒，只為她安排紓緩治療。受病情影響，她的體重曾一度由120磅下跌至僅90磅。她其後向私家醫生求診，獲介紹服用新一代肝癌標靶藥「樂伐替尼」，每天服用2粒。

一個月後，她的病情有所好轉，癌指數下降，肝癌指標─甲胎蛋白水平亦由最高的760下跌至14，腫瘤更縮小了4.5厘米，體重回升至103磅。

姚之後獲轉介至公立醫院覆診，可以約20000元的較低廉價錢，於政府藥房購入新一代標靶藥。姚雖可動用儲蓄，且有兒子和新抱幫補藥費開支，但坦言要承擔昂貴的標靶藥，仍大感吃力。

香港肝癌及腸胃癌基金會在6至8月期間，以問卷調查方式訪問了約80名肝癌病人及家屬。26%受訪者指每月藥費開支佔家庭月入80%或以上；亦有34%人稱已沒有收入，只能透過非牟利團體資助才有機會用標靶藥。29%受訪者更因負擔不起藥費而放棄用藥；12%人要待政府提供資助才可用藥，可見部分人「有藥無錢醫」。

該會創辦人及主席潘冬平表示，由於早期肝癌沒有痛感，大部分病人確診時已屬晚期，而標靶藥是其中一個有效的治療方案，該等藥物的藥費約30000至50000元，對病人及其家屬帶來沉重的經濟負擔。

潘補充，現時肝癌病人享有的政府安全網，如關愛基金、撒瑪利亞基金等的標靶藥選擇，只有索拉菲尼一種，而近年不斷有更多有效新藥面世，如獲美國食品及藥物管理局批准的一線藥物樂伐替尼、二線肝癌標靶藥瑞格非尼等，但全部未被納入政府安全網。他敦促政府將更多藥物納入安全網，令病人有更多藥物選擇。

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