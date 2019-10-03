修例風波：華駐歐盟使團促歐方停止干預香港事務

香港反修訂《逃犯條例》風波尚未平息之際，歐盟外交與安全政策高級代表早前發聲明，稱香港持續動盪與暴力升級，包括警方使用實彈導致示威者受傷，令人深感不安；中國駐歐盟使團發言人對此作回應，重申香港事務屬中國內政，嚴正要求歐方立即停止干預香港事務和中國內政，停止發表不負責任言論，以及停止偏袒、縱容不法暴力行為。

發言人表示，對於上述歐盟聲明，中方認為任何不帶偏見的人都可看到，「黑衣」暴徒在香港街頭打砸燒，襲擊執法警察，近日更是肆意加劇其暴力行為，甚至對警察作出致命攻擊，構成香港的嚴重暴力威脅，早已遠超「和平示威」的範疇。

發言人反問歐盟，「類似香港的襲警行為如發生在歐盟國家，你們會怎麼做？歐盟怎麼從來沒有要求其成員國警察行動『嚴格適度』？」；又稱嚴格依法執法才可止暴，強調若沒有法治，香港的基本權利無法得到保證。

發言人又補充，對於香港政府依法止暴制亂、恢復秩序，歐方未予明確支持，更未譴責暴徒，反而罔顧事實，對香港警方依法執法橫加指摘，有違歐盟一貫標榜的「法治」。