藝人王宗堯涉七一進立會准保釋　官下禁足令不得離境

藝人王宗堯連同網媒記者馬啟聰，被指於今年7月1日闖入立法會大樓範圍，兩人各被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪，案件今早(3日)在東區法院提堂。控方申請兩人暫毋須答辯，案件押後至12月13日，以待警方進一步調查後再訊。兩人獲准以2000港元繼續保釋，保釋期間毋須守宵禁令，但需守不得離境、禁足令等限制，禁足範圍包括龍和道、立法會道、夏慤道及添華道。

兩名被告分別是報稱記者的馬啟聰(30歲)及報稱藝人的王宗堯(41歲)。控方不反對兩人保釋，但要求他們除了現金保釋，還需守宵禁、禁足案發範圍、不得離境及定期到警署報到等保釋條件，但馬啟聰及王宗堯對宵禁及禁足均提出反對，王更反對不得離境的限制。

辯方指，馬啟聰在《熱血時報》任職項目統籌記者，每晚都要做節目至深夜，若守宵禁令，「佢做唔到呢份工」，而他有時亦需到立法會採訪議員，本案控罪最高判罰款2000港元及監禁3年，宵禁及禁足並無必要。

辯方又透露，王宗堯大學畢業，曾參與演出不少電影及劇集，在香港有父母及兩名弟弟，他有很強的本地聯繫，沒有潛逃風險；王經常要通宵拍外景，宵禁對他的工作影響很大；他亦可能需於11月23日離港，到台灣出席金馬獎影展。

辯方指，控方針對王的證供薄弱，只是從影片發現他現身立法會會議廳約1分鐘。辯方又投訴王被捕後被警方扣押時間太長，要求法庭紀錄在案，但裁判官認為王已向高等法院申請人身保護令，高院已有相關紀錄，拒絕辯方要求。最終，裁判官不用兩名被告守宵禁令，但仍下令他們守禁足、不得離境等保釋條件。

另香港大學學生會前會長孫曉嵐等7人，早前亦被控於今年7月1日闖入立法會大樓範圍，被控進入或逗留在會議廳範圍罪，馬啟聰及王宗堯的案件，將押後至12月13日與該7人的案件一併再訊。