教局分層支援普通校內自閉症學童　料萬人受惠

教育局宣布由2020至2021學年起，全力推行一個「跨專業」、「具實證為本」及「全校參與」的分層支援模式，支援在公營普通學校就讀的自閉症學生，估計約1萬名學生受惠。

該局指，過去10年香港確診有自閉症的學生人數顯著上升，該局參考實證為本教導有自閉症的學生的多種有效支援策略，由2011年起在89間先導中小學分階段試行「全校參與分層支援有自閉症的學生」的3層支援模式，協助有自閉症的學生發展各種情緒調控、社交溝通及學習適應的能力，同時減低教師及家長的壓力。

教育局已將驗證有效而適用於初小至初中學生的策略，結集成支援手冊和相關資源套，派發予全港中小學應用。至於適用於高中學生的資源套將於2020年中派予全港中學。有見先導計劃成效顯著，該局將增撥資源，分階段協助全港公營普通中小學逐步推行上述分層支援模式及相關策略，加強支援有自閉症的學生。

該局會安排由教育心理學家、學校發展主任及督學組成的跨專業支援團隊到校，提供諮商、參與個案討論、觀課及回饋、舉辦工作坊和聯校網絡交流等活動，支援學校營造自閉症的友善課堂教學環境(第一層支援)及推行「個別學習計劃」(第三層支援)。

教育局每年另增撥6200萬港元，透過學校與非政府機構協作，提供額外小組訓練(第二層支援)，以改善有自閉症的學生的社群適應及學習能力，同時提升學校及教師的專業能力，照顧他們的需要。