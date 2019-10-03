未跟指引拔喉致病人亡　瑪麗男護認專業行為不當

男護士何諾晞涉進行拔喉程序時沒有跟隨安全指引。(戴碧怡攝)

瑪麗醫院2016年發生一宗83歲男病人祁枝懷疑被護士錯誤拔喉死亡個案，負責拔喉程序的公立醫院註冊護士何諾晞，被指進行拔喉程序時沒有跟隨安全指引，及不恰當作出專業判斷，專業行為不當，今日(3日)出席護士管理局紀律聆訊，被告護士已簽事實同意書，初步承認控罪。

兩項指控包括被控護士沒有在執行實務過程中確保個人安全，即未有根據拔除中央靜脈導管的標準做法，為病人移除三腔血液透析導管，從而增加空氣栓塞風險；另一項指控為未能對個別有關護理的判斷及行動負責並作交代，因被告為病人拔除三腔血液透析導管時，未有意識到拔除中央靜脈導管與血管空氣栓塞有關的風險。

死者的兒子及媳婦今日亦聯同社區組織協會幹事彭鴻昌一同出席聆訊。

案情指，當年5月27日，一名83歲男病人因急性心臟病留醫瑪麗醫院深切治療部，醫生在他的頸部開口插導管，以便注入強心針及洗血。男病人病情改善，涉事男護士拔除導管時，錯誤讓病人坐着，而非「腳高頭低」的正確姿勢，10分鐘後病人顯示有空氣入血。病人出現心肌梗塞致心臟衰竭，於5月30日死亡。