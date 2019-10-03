修例風波：傳政府研推宵禁令　行會成員倡緊急法較可接受

反對修訂《逃犯條例》風波持續逾100日未平息，有傳政府正積極研究有效的「止暴制亂」方法，有政府官員認為宵禁令毋須宣布香港進入緊急狀態，是減少人群聚集的較有用方法。不過有行政會議成員就指，實施宵禁令對港人影響極大，相對地，如港府引用《緊急法》，就可賦予更多權力給警方處理暴亂，包括延長拘留時間及禁止蒙面，又形容是不可接受中比較可以接受的方案。

不過，該名行會成員亦指，這些做法均只可爭取表面平靜，卻會同時加深社會撕裂。他表示自己對引用緊急法仍有很大保留，但目前已無好方法，只能選擇「無咁壞」的解決方法，又承認不論引用緊急法或宵禁令，都會令香港國際形象大打折扣。

港大法律學院首席講師張達明就指，政府一直用錯方法應對當前局勢，現時又再傳出立緊急法或實施宵禁令，擔心反效果會更大，冀港府勿用錯的方法處理香港問題。

有資深建制派透露，政府雖有研究實施宵禁令，但該建制派認為可行性甚低，質疑到底要在哪一區宵禁，現時示威者在全港各區不斷流動行走，若在全港執行，是否有足夠人手做到。