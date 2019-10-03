台灣闢謠　特區護照申入台證政策不變

網上流傳種種傳聞令人杯弓蛇影，近日有人指香港護照不能申請入台證。臺灣觀光局駐香港辦事處今(3日)在官方Facebook專頁闢謠，指有關消息純屬誤解。

近日網上流傳截圖，顯示隸屬於台灣當局出入境部門的一個網站，其專門讓港澳居民申請俗稱「網簽」的臨時停留許可，出現一個提示訊息，內容為「除香港居民持有BNO護照及澳門居民持有1999年前取得之葡萄牙護照外，持有外國護照，不適合辦理本許可。」有人將該訊息理解為，台灣拒絕持香港特區護照的港人入境台灣，甚至指連之前已獲批的入台證被取消。

臺灣觀光局駐香港辦事處發文澄清，指相關內容旨在提醒旅客，如其持有港澳特區護照以外的他國護照入境，其入台證申請不適用，但BNO護照、及澳門居民持有1999年前取得之葡萄牙護照則除外。

台北經濟文化辦事處香港辦事處回覆東網查詢確認，香港居民無論只持有香港特區護照或BNO護照，抑或同時持有香港特區護照及BNO護照，皆可以申請入台證。該提示所指及相關規定並非新增安排，只是相關網站於上月26日改版後，新增了提示功能。