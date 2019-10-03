5男女涉十一油麻地管攻擊性武器　准保釋候訊

4男1女涉本周二(1日)於油麻地分別管有伸縮警棍、手銬、錘子等物件，各被控一項管有攻擊性武器，今(3日)在九龍城法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至12月5日再訊，期間待警方進一步調查。各人獲准以1000港元保釋外出，須遵守不得離港及到警署報到的條件。

5名被告依次為26歲男子羅偉洛、19歲女子李翠婷、19歲男子何善航、21歲男子楊任濤，以及一名17歲男子。首被告被控本周二管有包括伸縮警棍、摺刀、改裝鐵通、彈弓及彈珠，意圖將其作非法用途使用。次被告被控管有一副手銬。第三被告被控管有錘子及伸縮警棍。第四被告被控管有士巴拿及鎅刀。第五被告則被控管有伸縮警棍。

辯方指有被告被警方要求戴「豬嘴」、頭盔及拿警棍拍照等，亦有被告未有機會會見律師，索取法律指示下被警方提出相類要求。辯方表示，第四被告為音響工人，因工作需要而不時要離港工作，並指出控方案情中指有人在當日下午4時向尖沙咀警署投擲汽油彈，惟被告約50分鐘後才被截停被捕，認為控方所指的案件嚴重性與被告並不十分密切，希望法庭能容讓被告有需要時離港工，裁判官最後下令被告若有離港需要，可帶同工作證明在不少於24小時通知警方。

另外，報稱學生的20歲男子劉煥㷧被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員，以及一項未能在規定下出示身份證明文件，今在九龍城法院毋須答辯，案件押後至11月7日再訊，期間獲准保釋。據悉，被告在港鐵九龍塘站跳閘時遭便裝警員截獲，但未能出示有關證件。