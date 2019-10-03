休班警姦醉娃成孕案　被告曾跪求事主勿報警

休班警李偉嘉帶酒醉女網友到時鐘酒店涉嫌強姦，事後女網友疑因姦成孕一案續審。女網友X續作供指，被告知道她要報警後即跪地求饒，X錄下當時的對話，今早(3日)亦於庭上播出。X自揭過往曾吸毒，但案發時已戒毒。

X承認曾於2016年7月10日向被告發訊息索3萬港元墮胎費就不報警，X解釋因被告不是時常回她的訊息，擔心他「唔見咗人」，被告最終無給她任何金錢。她又指翌日被告原陪她到家計會，但她肚痛改去醫院。期間被告顯得不耐煩並責備護士，X決定與他離開。被告駕車途中要求拿回身份證等，X拒絕，被告即稱已聘律師告她勒索。X當時很憤怒，因從無想過勒索，對方卻多次傷害她，她決定不姑息及稱會找母親齊去報警。被告尾隨她回家。

X與母報警時，被告一直道歉並跪地認錯，X錄下當時對話，當時被告稱:「對唔住……我輸唔起」又稱：「我肯負責，我真係肯」，「我知錯啦……對唔住呀求吓你啦，好唔好呀？」X則指：「求乜嘢求呀，咁X有錢請律師啦。」

另外，X自揭過往曾吸毒，於2011年起與當時男友食可卡因，翌年底因懷孕而戒毒，惟其後小產與該男友分手並前往澳洲。X回港後於2015年5月又與該男友復合及再吸毒，男友花掉她的積蓄來買毒，在2016年2月她決定重新做人，與該男分手，至6月成功戒毒。