黃大仙衝突10人涉非法集結押11月訊　1人留院下月提堂

10月1日全港多區有遊行及集會，黃大仙的示威活動很快演變成衝突。當日下午約2時，警方展開驅散行動並拘捕11人，他們同被控非法集結罪。案件今(3日)在西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，裁判官把案押至11月28日，以便警方進一步調查。被告獲准以1000至1500港元保䆁，不得離開香港及每周到警署報到一次。另有1名被告因仍留院治療，故法庭准他至10月10日出席提堂。

7男4女的被告，年齡由29至14歲，當中7人是學生。他們分別為高子晉、甄健輝、梁蔚柔、呂諾兒、許忻陽、李咏梅、羅妙霏、林坤煒、鍾孝庭及兩名只有15及14歳的楊姓和吳姓男子，上述人士同被控於今年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名人士，參與非法集結，即集結在一起作出擾亂秩序的行為，意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕如此集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會籍以上行為激使其他人破壞社會安寧。

控方要求保釋條件需包括宵禁令、不得離港令，因類似的非法集結事件經常在晚上發生，故有需要性。惟辯方反對上述要求，認為非法集結的指控較暴動罪輕，不應使用苛刻的保釋條款，更明言若控方想遏止在晚上頻生的示威，何不請行政長官以公安條例下達宵禁，而不是針對被告。