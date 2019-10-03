涉6.26圍警總被控暴動襲警　地盤工准保釋守宵禁令

今年6月26日灣仔警察總部遭示威者包圍，當日有穿灰色便衣的男警被指喬裝示威者衝擊警方防線，手持清潔水刮及雪糕筒在警總附近徘徊。警方事後拘捕一名25歲地盤工人，控告他涉嫌在當日參與暴動及襲擊該名男警，案件今早(3日)在東區法院提堂。控方申請暫毋需答辯，指經索取法律意見後，決定將案轉介區域法院審理，案件押後至10月31日等候轉介文件後再訊。

25歲被告岑曉麟被控一項暴動罪及一項襲擊致造成實際身體傷害罪，控罪指他於6月26日在軍器廠街灣仔警署外連同其他人參與暴動；他另被控於同日同地點襲擊男子張金福，對張造成實際身體傷害。據了解，控方證供包括閉路電視錄影及新聞影片，有片段影到被指是被告的戴口罩男子連同其他示威者向張施襲。

控方不反對保釋，但要求被告遵守宵禁、禁足及不得離境等保釋條件。辯方反對控方施加宵禁等限制，辯方指被告於事發後約一個月才被捕，控方沒有直接證供證明被告干犯控罪，所依賴的都是環境證供。此外，被告在元朗返工，住在大角咀，有時晚上9時才放工，要守宵禁有困難。最終，被告獲准以1萬港元保釋，但保釋期間不得離境、需守宵禁令、每星期需到警署報到一次及不得踏足灣仔警署100米範圍內，案件10月31日再訊。