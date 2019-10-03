身處單位搜出5罐白電油　電競選手被控串謀暴動

本周二(1日)多區出現示威及遊行，警方拘捕一名23歲電競選手，控告他一項串謀暴動罪，他今早(3日)由警車押送到東區法院提堂。裁判官按控方申請，准他暫毋須答辯，案件押後至11月29日，等候警方進一步調查後再訊。據了解控方案情指，該名電競選手於本周二清晨5時被捕，警方在他身處的單位搜出5罐白電油及購買白電油的單據。

被告張浩輝(23歲)報稱地盤工，他被控於10月1日，在香港與其他身份不詳人士串謀參與暴動。控方反對被告保釋，指被告另於9月3日在黃大仙涉嫌參與非法集結被警方拘捕，獲警方保釋期間再干犯本案，此外警方在被告的單位內搜出5罐白電油(pegasol)外，還在被告銀包搜出2張買白電油的單據，另在被告的背包搜出其手機，警方會將手機送往檢驗。

辯方指警方起初是以管有攻擊性武器將被告拘捕，至今早才突然改控他串謀暴動，警誡下被告無招認，他被捕時只是身處單位內，有否證據指控他參與暴動、現時控罪是否適合皆成疑。至於被告另涉黃大仙非法集結，辯方解釋當時被告只是乘搭一輛42C線巴士，剛巧遇上警方搜巴士的行動才被捕，相信警方不夠證據起訴他。

辯方又透露，被告本來任職地盤工，但現已轉行任電競選手。最終裁判官批准被告以5000港元保釋，但下令他需遵守宵禁及不得離境等保釋條件，案件11月29日再訊。