修例風波：旅發局宣布取消香港單車節及美酒佳餚巡禮

修例風波引發的衝突未見平息，香港旅遊發展局稱，由於香港未來數周或仍存在不確定情況，故宣布取消10月13日舉行的「香港單車節」及10月31日至11月3日舉行的「香港美酒佳餚巡禮」。旅發局主席彭耀佳形容，這是一項艱難的決定。

旅發局指，考慮到若活動前發生示威活動，相關道路未能及時清理，以致無法按預定時間完成封路、賽道及場地設置的工作，會影響活動進行。因此，旅發局將安排於11月底前將報名費全數退回予所有已報名參加香港單車節的市民和旅客，如他們明年繼續參與，將可享報名費8折優惠。另同期舉行的「Hammer Series」，主辦機構考慮到賽事或未能順利舉行，亦已決定取消。

至於「香港美酒佳餚巡禮」，旅發局認為參加活動人士、參展商及工作人員的安全至為重要。有見活動地點、即中環海濱活動空間附近曾多次發生示威活動，加上美酒佳餚巡禮參與人數眾多，如活動場地外發生衝突，旅發局難以短時間內疏散人群至安全的地方。

參展商將於11月底前獲全數退回參展費，以及享有明年參展費8折優惠。稍後，旅發局將進行「香港盛宴11月」推廣活動，向市民及旅客介紹香港多元化的美食，而旅發局亦正研究透過這平台推廣美酒佳餚巡禮的參展商，詳情稍後公佈。