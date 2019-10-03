修例風波：政黨調查指6成8受訪者認為警方過分用武

反修例風波沒完沒了，有政黨於月中就警方在連串示威衝突中的處理手法進行電話訪問，結果有6成8受訪者認為警方使用過分武力，認為警方沒使用過分武力的則有3成2，至於支持成立獨立調查委員會的受訪者有6成9，不支持的有2成6。

民主黨上月12日至23日訪問1865位市民，發現有5成2受訪者認為警方使用的武力程度是「非常暴力」，1成6受訪者認為是暴力，而認為絕不暴力則只有1成2。結果又顯示，6成1受訪者在反修例事件後對警方印象轉差，轉好的只有1成8，同時亦有6成9受訪者表示，對警隊執法沒有信心，有信心的只有2成6。

立法會議員尹兆堅表示，坊間亦曾做過類似民調，結果與今次接近，認為是清晰地表達民意，批評特首林鄭月娥逃避民意和縱容警隊無視《警察通例》執法，形容是「始亂製暴」。

另外，香港失明人協進會主席莊陳有以獨立人士身份發起網上聯署，譴責警察濫權，違反聯合國《兒童權利公約》。莊今日(3日)聯同立法會議員葉建源及社福組織代表見傳媒，批評警方阻礙被捕兒童接受外界專業人士的援助，又濫用保護令致兒童和父母隔離。參與聯署人數已超過4500人，今午將提交政府，並於約兩周後呈請聯合國兒童權力公約委員。

社工復興運動成員劉家棟譴責警方拒絕社工陪同被捕兒童到警署，兒童在警署內未能應付繁複的法律程序，亦被阻撓未能即時聯絡上律師、社工和父母。他稱有個案，家長被指沒有接聽警方來電，但家長其後表示警方並無致電。

本身是教協副會長的葉建源批評有人要求被實彈打中男生的學校解除其學籍，指該名人士將政治帶入校園，向校方施壓。他又指根據《兒童權利公約》，兒童有自由發表言論的權利，他認為香港的兒童需要一個合適的平台表達意見，又呼籲兒童以和平、理性及非暴力的方式表達訴求。