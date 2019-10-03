男生涉企圖姦14歲師妹　事主指原盼被告正式表白

於2016年開學日當天，一名18歲中五男生到14歲同校「師妹」家中玩耍期間企圖強姦對方，甚至企圖將陽具塞入女生口中。現年21歲的被告陳展康否認企圖強姦及非禮罪，案件今(3日)續於高院審理。女事主X繼續接受辯方律師盤問，她承認事發前一段時間，斷斷續續都有透過短訊跟被告傾談性話題，如她嘲笑被告夢遺時「多唔多？要唔要換床單」，又會傳他具挑逗性的黃色小說內容，但她否認律師所指是要激起被告的情緒，聲言僅是跟被告分享。

此外，她承認曾向被告傳過：「我很寂寞、空虛難耐，來安慰我吧」的短訊，又提議他嘗試用手指探她的處女膜。但她強調彼此間一直只說不做。X又同意，被告其實對於未成年性行為非常有戒心，因他怕要坐牢。但他18歲生日那天，她又要求單獨去他家，被告明言：「等你16歲先啦」，她回覆：「又唔係要你插入去，唔使等啦」。

惟X強調，跟被告算是兩情相悅，她不耐煩被告在別人前態度閃閃縮縮，就如搞地下情，她想被告正式表白，期望進一步親密行為如拖手、攬錫，並非要求跟他發生性行為。X指因為被告一直拖拖拉拉，她心灰意冷，事發前的暑假她對此段感倩已半放棄，但開學當天，仍有叫被告跟其他同學到她家玩。

辯方律師詳細追問X指稱企圖強姦及非禮的經過，例如被告跟她的姿勢位置、動作力度等。X對一些細節表示記不起或不清楚，律師就指：「你唔清楚因為根本無發生過」。X斷言否認。