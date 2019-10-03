15男女捲黃大仙暴動提堂　眾被告反指遭警恫嚇

10月1日黃大仙的示威演變成激烈的警民衝突，現場有燒車、擲汽油彈與磚塊的情況。警方於下午3半至5時展開驅散行動，在黃大仙一帶拘捕15人，全被控暴動罪。案件今(3日)在西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案押至11月28日，被告准以1000至5000港元保䆁，不得離開香港，每周到警署報到一次。其中6名被告仍留院，法庭批准押至10月10日提堂。

被告共8男7女，當中11位是學生，包括郭小杰(28歲)、張啟昌(20歲)、何文謙(25歲)、溫梓霖(17歲)、麥浩偉(22歲)、譚鈞朗(21歲)、鄧有釗(16歲)、方銘(18歲)、楊泳儀(19歲)、卓巧珠(18歲)、郭晞桐(17歲)、鄧茜芸(22歲)、戴珮玲(19歲)、王明佑(21歲)和伍祖儀(22歲)，同被控於今年10月1日在黃大仙龍翔道一帶參與暴動。

辯方就被告在扣留期間的待遇，向法庭作出投訴，如拖延求醫時間、被警方誤導以佩戴裝備去拍照、更遭警員的恫嚇：「你哋咪繼續出嚟，我收工之後托支炮，一槍一件」。