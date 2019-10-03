疫苗資助計劃下周三展開　續有肺炎球菌疫苗資助

衞生署衞生防護中心今日(3日)公布，2019/20年度「疫苗資助計劃」於下星期三(9日)展開。合資格的香港居民組別包括：50歲或以上人士、6個月至未滿12歲兒童或小學生、智障人士、領取傷殘津貼人士以及孕婦，合資格組別可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的疫苗，計劃下所有合資格組別的流感疫苗資助金額為每劑210港元。

另外，「2019/20季節性流感疫苗學校外展(免費)——幼稚園/幼稚園暨幼兒中心/幼兒中心(先導)」及「2019/20季節性流感疫苗學校外展(免費)——小學」分別於10月9日及23日開始。衞生署外展隊或公私營合作外展隊將到參與計劃的學校為學童免費接種疫苗。對於不會通過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長可以安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

疫苗資助計劃繼續為合資格人士提供資助肺炎球菌疫苗接種，以預防肺炎球菌感染。年滿65歲而沒有高風險情況的長者可接種1劑23價疫苗；而合資格高風險長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，則可接種1劑13價疫苗，並在1年後補種1劑23價疫苗。23價疫苗的資助金額為每劑250港元，13價疫苗的資助金額為每劑730港元。

衞生防護中心發言人表示，根據過往流行病學情況，冬季流感季節一般會在每年1月初開始，但來臨的確實時間不能預測。由於人體在接種疫苗後需約2星期產生抗體，市民應及早接種流感疫苗，預防季節性流感。