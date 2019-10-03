10.1荃灣衝突7人被控暴動　中槍男生缺席聆訊　保釋申請明續議

10月1日在全港多區有示威，一名中五男生更遭警員開真槍射中左胸，一度危殆，他事後與另外6人被控暴動、縱火和襲警共5罪，案件今(3日)在沙田法院提訊。受槍傷男生等3人因入院缺席聆訊，餘下4人則毋須答辯，案件押後至11月14日，4人獲准保釋。至於受槍傷男生，其代表大律師亦代他申請保釋，但控方認為做法不妥，裁判官押後至明午(4日)再聽取陳詞。

7名被告依次為陳珩(38歲)、陳金國(19歲)、李振文(25歲)、馮清華(21歲)、郭小琴(女，22歲)、曾志健(18歲)和邱宏達(26歲)，除第一和三被告分別報稱是清潔工人和程式員外，餘人均為學生，而受槍傷的第六被告，以及第三及第五被告同正留醫。

其中，曾志健和邱宏達同被控一項暴動罪，指他們在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶暴動。曾另被指在鱟地坊一帶襲擊警員謝思明和警署警長曾家輝。據了解，曾家輝就是開槍的警員。

餘下5人則同被控另一項暴動罪，指他們在荃灣海壩街一帶暴動。此外，首被告則另被指在上址縱火。

各被告均有申請保釋，其中邱宏達的律師指被告是大學博士生，將於明年畢業，當時只是想救曾志健。此外，曾志健雖缺席聆訊，但其代表大狀指他接受手術後，現時已由深切治療部轉往加護病房，情況穩定，但因其肺部遭子彈穿過，康復需時，醫生也說不到他甚麼時候能出院，因他仍年輕，若他住院期間還押警方看管，勢阻礙了家人探望他，故希望法庭批准他保釋，待他出院後再到庭應訊。

控方則認為被告仍未曾到庭應訊的情況下，法庭沒有司法權限處理他的保釋，反對辯方的申請。

裁判官最終批准4名出庭被告保釋，同時將第六被告的保釋申請押後至明午再處理，讓控辯雙方陳詞，餘下兩名被告則於本月9日再訊，期間還押警方看管。