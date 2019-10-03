政Whats噏：民主阿婆又赴美唱衰香港　被斥亂噏

被內地官媒點名炮轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅民主阿婆、前政務司司長陳方安生仲唔知死，日前又去美國唔單止唱衰香港，批評港府撤銷修訂《逃犯條例》講得太遲，回應青年嘅訴求亦太少，反惹起更多反修例嘅暴力衝突。有時事評論員怒轟民主阿婆講一套做一套，仲話示威者咁暴力明明係民主阿婆有份煽動嘅，呢個舊電池咪再指指點點。

民主阿婆去咗美國史丹福大學演講，同外國學生講香港亂象，仲對中央同特區政府指指點點。佢自盤古初開講起，話香港回歸22年嚟，中央對香港嘅干預愈嚟愈多，搞到香港無晒自由，亦都影響咗特區政府嘅決策。講到持續咗近四個月嘅反修例暴力衝突，佢批評特區政府撤銷修例做得太遲，又話年輕人提出嘅五大訴求，特區政府回應得太少，睇吓政府提出撤回修例後，社會上出現嘅暴力衝突更多，以依家嘅情況，呢啲暴力衝突應該停止。

時事評論員陳雲生直指香港回歸後嘅民主程度無變過，又話雖然依家警方有時唔批不反對通知書畀遊行單位，但啲人都照出嚟遊行，只要啲人無做越軌行為，警方都好容忍佢哋。佢又話其實好多人都想中央政府幫香港平亂，但中央政府無指示香港政府做乜嘢，佢直斥民主阿婆根本亂噏。

陳雲生又狠批民主阿婆講一套做一套，明明示威者咁暴力，民主阿婆係有份煽動，民主阿婆應該直接同示威者講唔好再咁暴力先啱。

老實講，民主阿婆之前都呼籲過要停止暴力衝突，十一咪又係打到開花，咁就證明咗無人聽佢講，事關佢呢舊舊電池過晒氣喇！