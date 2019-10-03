政Whats噏：旅業慘淡　陳智遠話靠政府不如靠自己

反修例衝突打擊下，旅遊業首當其衝，喺離開「熱廚房」後轉做文化深度遊嘅食物及衞生局前政治助理陳智遠都受到影響，仲批評政府對業界嘅支援只係杯水車薪，倒不如自救喎。

陳智遠今日(3日)喺Facebook貼文，承認佢公司經營上困難一定有，但依家嘅情況還可以，跟住又話有唔少旅遊業界人士埋怨，連續嘅示威已影響存亡，甚至接近倒閉邊緣，希望政府支援，業主減租。

佢話旅遊業承受特別高嘅外圍影響風險係眾所周知嘅事，做生意點會所有時間都順風順水，若因兩三個月嘅變化就捱唔到落去，與其話係受環境影響，更有可能係經營模式不濟。

政府早前推出一係列嘅紓緩措施，佢直指係杯水車薪，救唔到幾多，仲話「大家也不特別希罕」，皆因係政府失誤導致場面失控，而令遊客取消行程所帶嚟嘅損失，政府推10年20年支援措施都彌補唔到，所以與其呼天搶地、要生要死，倒不如自救，趁呢個時間為公司徹底轉型同提升。

跟住佢就批評班政府官員連番出錯，累到旅遊業受重創，全民受罪，但係好官繼續為之，人工繼續出，又話眼見身邊唔少創業嘅朋友，提供有意義嘅服務，亦製造咗唔同嘅就業機會，但喺呢幾個月嚟就畀不濟嘅政府領導殺個措手不及。睇嚟政府真係要好好反省嘞！