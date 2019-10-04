修例風波：多區市民聚集堵路爆衝突　港鐵4站需暫時關閉

【00:20】太古衝突過後，有市民在英皇道近康山地鐵站一垃圾桶旁，發現一支疑警員遺下的警棍。

【00:10】防暴警員在元朗站戒備，期間，一名身穿白衣男子叫口號，隨即被警員截停搜查，警員並無搜獲違禁品，登記資料後放行。

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修例風波持續，昨日(3日)晚上再有網民發起於不同地區聚集，包括荃灣、黃大仙、大埔及太古，市民聚集期間高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。

約晚上7時，逾百市民於港鐵太古站圍着警員指罵，有店舖見狀拉閘關舖，而大埔超級城晚上亦有逾百人聚集高叫口號。

至晚上9時55分，太古康山花園有市民與防暴警對峙，期間，有市民站出行車線與警員對罵，警方於太古康山道施放胡椒噴霧，消息指，有一名市民被警員帶走。其後，約20名防暴警從太古站撤往康山船塢里時，一名男子懷疑向警員擲物，防暴警遂上前作出拘捕，遭逾千街坊及示威者包圍，另一批防暴警之後到場增援，並施放胡椒噴霧控制場面，而英皇道及船塢里一帶有市民以雜物堵路，防暴警舉起黑旗向示威者方向推進，並施放多枚催淚彈。

相若時間，屯門有多名黑衣人破壞政府大樓，另有示威者於鄉事會路設路障，阻塞往九龍方向行車線。港鐵晚上10時29分宣布，因應突發情況，觀塘站暫時關閉，據東網讀者爆料，指站內有人砸毀站內設施而封站。而於1小時內，大埔墟站，牛頭角站及太古站亦需暫時關閉。

及至晚上11時許，元朗站YOHO MALL對出有市民聚集，防暴警出示藍旗警告，示威者陸續散去。