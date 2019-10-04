修例風波：連儂牆十‧一豎列治文市　操普通話潮男踩場拆毀

十‧一當天香港的反修例活動使市面混亂一片，遠至加拿大西岸眾多華人聚居的列治文市，亦發生一段連儂牆風波，片段被張貼上網流傳。

列治文市在10月1日有支持香港反修例示威的人士，在時代坊（Aberdeen Centre）商場的外牆設立了連儂牆，讓人張貼訴求及留言；然而當日下午，約6至7名打扮新潮、操普通話的年輕男子到場，二話不說就將牆上的便利貼及單張等一一撕走，相信他們是與支持反修例示威的人士持相反立場。鏡頭外一批操廣東話的人士用粗口、「撕紙狗」等言辭向他們高聲責罵，片段亦拍到有人上前阻止潮男，雙方發生輕微推撞。

罵聲之中，潮男們沒有停止撕紙，反而有人露出挑釁的神情，和操廣東話的人士對罵，又拿手機反拍周圍指罵他們和跟他們口角的民眾，拍片的民眾亦用英文指摘潮男們破壞加拿大的言論自由，以圖引起本地傳媒注意。

潮男們幾乎把牆上的都紙撕下來的時候，到來圍着他們拍攝和跟他們口角的人亦愈來愈多，亦有人高呼他們「打女人」。有目擊者向傳媒稱，在鏡頭拍攝不到的地方，那些操普通話的人曾用硬幣擲向一名女子，並用粗口罵她。

擾攘了約4分鐘，一名中年男子叫來了一名軍裝警員到場；警員從中調停，將潮男們帶到一邊，與其他群眾分開，警員亦揚手示意，叫群眾不要跟過來，事件至此大致平息，無人被捕。

警方發言人事後受訪時表示，他們事前已有計劃應對十‧一這類日子可能會發生的事件，會在和平示威和公眾安全之間取得平衡，而現場亦有警員駐守和有便衣警員監察情況。