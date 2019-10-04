科大團隊發現病毒運作規律　可改善海洋含氧

全球暖化及溫室氣體排放，令海洋含氧量持續下降，前年發表的一項科學研究更指，過去50年，海洋的氧氣含量減少超過2%。香港科技大學的一個研究團隊發現了病毒運作機制，有助增加海洋氧氣含量，同時，很多人類疾病都是由病毒引致，掌握病毒感染會受生理規律和晝夜循環影響，有助研製藥物對抗人類病毒帶來新見解。科大這項研究成果已於科學期刊《美國國家科學院院刊》中發表。

在海洋中，像陸地的樹木一樣擔當製氧角色的是藍綠藻(又名藍細菌)，牠們於海洋光合作用，為海洋生物提供氧氧，地球逾20%的二氧化碳都是經由它們所吸取。然而，全球每天亦有近半的藍綠藻因被捕食或受病毒感染而死亡，單是一種名為噬藻體的病毒，每日便殺死全球總量五分之一的藍綠藻。

港大海洋科學系副教授曾慶璐領導的研究團隊經過5年工作，最近揭開了藍綠藻死亡之謎。團隊利用實驗室培植噬藻體，發現牠們於黑暗環境中不能完全發揮感染宿主的功能，但藍綠藻卻於晚上被殺死，原來日照時份，藍綠藻透過光合作用所生產的能量，會成為噬藻體用作感染其宿主的燃料，令噬藻體在日間完成所有足以破壞藍綠藻細胞結構的感染過程，致後者在晚上分崩離析。

上述發現證實病毒運作亦有晝夜規律，曾慶璐認為這不但有助降低藍綠藻被感染的風險，還可間接增加其吸收二氧化碳的能力，減輕全球暖化，而病毒運作規律，亦可能對日後藥物研究找到新突破。