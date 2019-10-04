修例風波：酒店業恐明年爆裁員潮

反修例風波對旅遊業造成嚴重打擊，旅遊界立法會議員姚思榮昨日與業界召開座談會，他會後引述業界代表形容現時「睇唔到前景」，一片愁雲慘霧，而酒店近月入住率只有五成，擔心捱至年尾後會出現裁員潮；賓館入住率更低至兩至三成，部分約滿後已決定不續約選擇離場。

姚指訪港旅客自七月起插水式下跌，八月入境旅客按年跌近四成，九月雖然未有正式公布，但他得悉跌勢未有放緩，入境旅客亦下跌三成多，酒店、航空公司、主題樂園首當其衝，零售及飲食業亦出現漣漪效應。

他分析現時每逢周末均會出現暴力示威場面，港九新界各區隨時爆發，一般旅客難以安心觀光及購物、同時擔心交通受阻，情願選擇到其他地區旅遊，而九、十月是商務旺季，商務客或因洽談生意別無他選，需要來港，但亦盡可能不留夜，洽談生意後轉至深圳、廣州等地。他估計九、十月訪港旅客跌幅未有擴大是受惠於商務旅客，並非情況有反彈，如果情況沒有改善，今年第四季會維持四成跌幅。

旅遊業中，酒店情況較差，姚指近月酒店入住率平均只有五成，連月維持虧損，幸今年首六至七個月有較好盈利，至今尚未爆發裁員潮，但年尾撰寫明年財政預算時或會考慮裁員，「我知道有個別規模較細嘅酒店已考慮裁員，亦有唔請散工、要求清假等等」。至於價格更便宜的賓館，面對經濟壓力最大，入住率僅得兩至三成，有租約期滿後選擇離場，不與業主續租。