修例風波：經濟攬炒　破產者勢激增

持續三個多月的示威活動拖垮香港經濟，由市民埋單！預料不少店舖會因生意大減而結業，打工仔失業率將會上升，有處理破產個案的律師表示，若情況持續，三至六個月後申請個人破產的數字勢大幅增加。有民意調查顯示，示威活動持續升溫，加上環球貿易衝突，逾七成市民對香港未來半年經濟感悲觀，會縮減對房屋、醫療保健及飲食的開支。而近六成市民看淡樓價，投資物業的意欲由兩成半下跌至一成，市民寧將錢存放銀行傍身。

專責處理破產申請的孫楚雍律師指出，反修例影響民生，雖然破產問題未必即時出現，但如佔旺般，個案會於三至六個月後浮現，當年佔旺只集中在一區，但現時示威活動在多區出現，料對民生的影響更大。

孫指，不少公司生意欠佳，若無資金流周轉，會捱不住。他估計會多了公司做按揭借貸套現，或利用信用卡過數，暫時解決問題，惟若社會不穩持續，數月後有人將無力還債就會出問題。而打工仔被迫放無薪假，失去超時補薪、佣金，更面對裁員或減薪，雖亦可借錢續命，但若已是欠債人士或捱不過去，會陸續有人申請破產。近期確實多了首次借貸人士申請破產，情況令人有點尷尬，還以為是訛騙。

破產管理署的數據顯示，今年首八個月，個人申請破產有五千二百四十九宗，法庭發出破產令累計有五千零七十三宗。破產管理受託人黃嘉錫律師表示，申請破產個案近期有一、兩成增幅，零售市道不景，酒店、旅行社亦要員工放無薪假，有公司因生意減少而倒閉，個人申請破產預料有上升趨勢。目前不少公司只是「頂住先」，若情況持續三至六個月，相信不少公司及市民都捱唔住。

此外，香港零售管理協會及四個飲食業團體在報章登廣告再次呼籲業主減租五成，為期六個月，與零售、餐飲業共度時艱。協會主席謝邱安儀指出，租金佔商戶最大成本，近期多個大型商場嚴重受連串示威衝突影響，港鐵站關閉亦令商場關門，商戶生意大受影響。港鐵回覆本報查詢稱正收集商場營運數據，會因應個別商戶業務性及規模，制訂適切應對措施。新地亦稱將盡力改善營商環境。