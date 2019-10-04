你要知：開工「樁眼瞓」　邊啲食物愈食愈眼瞓？

過了午飯時段，辦公室人人都會因「飯氣攻心」而烏眉瞌睡。為了令自己能專心工作，有人會「狂隊」咖啡，亦有人以「零食解眼瞓」。坊間流傳升糖指數較高的食品，例如白飯、白麵包等會令人較易眼瞓。有營養師指出，不止白飯、白麵包，很多食物確實令人愈食愈眼瞓，唔想開工「釣魚」，就要認清這些食物。

家營營養中心營養師陳筠霖（Krista）解釋，所謂升糖指數，是指該種食物在消化後，令人體血糖升高的程度。而升糖指數「高」，是指進食該種食物後血糖會上升得較快。一些精製的澱粉質，例如白飯、白粥；精製的白麵包、甜品和蛋糕等等；高糖分的水果，例如西瓜和哈密瓜，均屬高升糖指數的食物。血糖上升後，身體便會製造胰島素令血糖降低。「呢吓突然升高又突然降低，就令人容易覺得攰。」

不少人早餐會選擇麵包、腸粉或燒賣等食物，Krista提醒，多數人選擇的麵包都有餡料，其所含糖分較高，會令血糖急速上升或下降，導致更易眼瞓；腸粉、燒賣等中式食品的脂肪成分較高，消化的時間稍長，飽飽滯滯的感覺會令人感覺較累。

為了醒腦提神，打工仔都會選擇飲咖啡或茶、汽水。Krista提醒，這些飲品含有咖啡因，有助刺激神經系統，令人有即時提神的效果，但長期飲用或有損腸胃健康。同時，若然飲得太多及太濃，咖啡逗留在身體的時間長，反而影響睡眠質素。

為求提神，開工期間會以零食解睏，其中糖果、朱古力、餅乾等高糖小食最受歡迎。原來進食後能讓血糖即時提升，有「精神」的感覺。「但通常當血糖又跌番落嚟嘅時候都會容易啲攰。」

若然希望透過進食來提神，Krista建議可選擇維他命B雜和優質的蛋白質食物。維他命B雜主要來自一些蛋白質的食物，例如動物肉類、乳製品及全麥五穀，主要維持人體的新陳代謝，也有助吸收食物中的營養。而蛋白質為人體提供熱量，也可以在過勞的時候，補充身體所損失的營養。

至於有哪些食物「可免則免」？高脂高糖分的食物應盡量少吃！高糖分的食物會令人血糖急升，人體需要分泌胰島素令血糖下降；而進食高脂食物後，身體需要較長時間消化，「因為啲血液集中喺個胃，個人亦會覺得攰啲」。

因此，打工仔和學生可轉吃「優質早餐」。優質早餐必須含有五穀類及蛋白質，芝士麥包三文治便是個好選擇。芝士中所含的蛋白質可讓人延長飽肚感，同時不易令人變睏；麥包的升糖指數較白方包為低。

至於外出吃午餐時，可將白飯轉為意粉、糙米飯或紅米飯，也可以將餸菜醬汁和飯分開，避免進食過多含大量糖和油分的醬汁。「食多份蔬果，或者買啲沙律杯，食番啲纖維等令血糖穩定啲，就冇咁易飯氣攻心。」