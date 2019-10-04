探射燈：僅補助商家　再生能源政策落後

雖然政府推動使用可再生能量，惟本港發展仍落後其他地區，政策更未觸及如何處理棄置太陽能板的情況。有環保團體指，政府的措施多補助商家，窒礙可再生能源發展。

政府曾在2005年公布「香港首個可持續發展策略」，希望在2012年前，以本地再生能源供應電力需求達1%至2%為目標，其後曾發展風力發電場項目，但最終因成本太高而暫緩計劃，截至2017年，香港再生能源發電比例仍少於0.1%。綠色和平資深項目主任楊凱珊指政府討論可再生能源發展長達20年，惟目前仍以補助電力公司為主，再生能源發展未見突出。

上網電價計劃是環保一大政策，惟政策未有處理涉及的環保問題，太陽能板發電過程會涉及有毒原料，洩漏恐造成嚴重環境污染，歐洲已有技術回收和重用太陽能板95%的物料。但她指現時政府未有確實方案處理棄置太陽能板，批評政府未有未雨綢繆，或令日後產生廢棄情況，「究竟會唔會有生產者責任制？會唔會好似四電一腦咁？既然外國都已經有環保回收機制，政府就唔應該等10年後先做。」

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