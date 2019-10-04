探射燈：釋放農地發電潛力　業界促放寬申請

根據立法會秘書處引述一項關於天台式太陽能光伏系統發展潛力的研究，本港31萬幢建築物中，75%的天台可裝設太陽能板，發電潛力可達每年本地耗電量約10%。被視為最受惠於上網電價的新界村屋約4萬幢，申請亦已獲豁免，毋須就設置天台式太陽能板申請，惟業內人士指，目前農地亦需要向地政總署申請改變土地用途才可安裝，認為政府可再適當地放寬。

空置屋頂面積大的倉庫及工廠亦甚具發展上網電價潛力，惟去年有申請者本擬斥資450萬港元安裝太陽能發電設施，每年售約20萬度電予電力公司，卻被電力公司駁回，只批准安裝20千瓦發電容量的裝置，即原申請的10%，致回本延期，放棄投資。

「香港仲有好多發展太陽能嘅可能性未被發揮。」亞洲能源中心總監馬雅燕認為，雖然申請的宗數多，但是主要集中在村屋和獨立屋，一些具有太陽能發展潛力的樓宇，如工廠大廈和低密度住宅，則仍有很大的發展空間。馬認為長遠兩電需強化電網，應付未來再生能源的發展。

中電發言人指，假如申請涉及技術問題、土地用途或當區電壓穩定，會按情況調整申請人的發電容量。兩電亦回覆指會未來會按電力系統的供求需要，更新及鋪設電網。

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