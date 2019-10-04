探射燈：私樓多受制業權　上網電價難推展

上網電價推行1年，部分住宅大廈因業權問題未能參與，

上網電價推行1年，申請的住宅大廈少之又少。有大廈找專家作風險評估，擔心加裝太陽能板會引致樓宇滲水；有大廈法團指天台業權分散，難取得共識而無法參與計劃。市區安裝太陽能板未放寬高度限制，且安裝於露台或前院均違規，削弱業主安裝意欲。關注團體促環境局加強宣傳，增加滲透率。

觀塘裕民中心的物業管理主任周志斌表示，大廈曾邀請專業人士作風險評估，發現安裝太陽能系統有機會致漏水，業主立案法團考慮到風險責任問題，決定不參加。該大廈天台業權一半屬業主共有，一半屬頂層單位業主。業主立案法團主席及當區區議員陳華裕指，私人樓宇天台業權問題各有不同，如在非公共空間安裝太陽能板，需獲所有天台業權持有人共識，成為私人樓宇參加計劃的阻礙。

淘大花園業主委員會主席兼觀塘區區議員葉興國亦指，安裝太陽能系統成本高，由於該屋苑大部分天台業權已售出，可用以安裝太陽能板的公共空間不足，基於回報考慮，最終決定放棄參與計劃。

環境局去年8月推出上網電價計劃，和兩間電力公司合作，以高於一般電費水平的價格，向民間購回再生能源電力。截至今年8月底，兩家電力公司共收到近5000個申請，當中只有5%是住宅大廈。

經營太陽能板生意近10年的梁展鵬指，目前申請條件仍有一定限制，如在市區安裝，太陽能板支架最高為1.5米，較新界地區早前放寬至2.5米為低。他又指，目前僅限於天台安裝太陽能板，若在大廈其他地方如露台或前院便屬違規，亦削弱業主安裝意欲。

執業大律師陸偉雄指，住宅大廈天台業權較村屋分散，參與上網電價計劃前，必須先和所有擁有天台業權的業主達成共識，一旦出現結構問題，亦當由同意安裝的業主共同承擔。

立法會議員陸頌雄表示，有別於現時業主安裝前需自行尋找專業人士評估，希望兩電能提供專業顧問評估服務予申請人，讓申請過程更為便利，業主亦可以得到中肯的意見，增加投資欲。

香港公平貿易行政總監古偉牧表示，現時計劃相關資訊並不流通，如各區申請人投資成本和獲批的發電量等，影響商業和住宅樓宇的業主投資在再生能源方面的意欲，又指政府現時在商業和住宅樓宇推廣方面較被動，過分依賴非政府組織。

兩電表示將透過不同渠道繼續推廣再生能源。中電發言人回覆時指，目前已有超過4700宗申請個案，就不同客戶需要，按個別情況商討解決方法。環境局回覆指，會密切留意市場發展，並每年與電力公司檢討有關計劃的安排。

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