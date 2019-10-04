Dr.東：焦慮症易誘發慢性病　散步減壓是良方

當一個人的焦慮情緒持續不減或妨礙到日常生活時，可能已患上焦慮症。

每個人也有情緒低落或焦慮的時候，但如果負面情緒揮之不去，慎防焦慮症纏身。衞生防護中心最新一期《非傳染病直擊》探討香港的焦慮症情況，指焦慮症於慢性病人士中相當常見，例如心血管疾病及糖尿病等，同時，焦慮症亦可誘發慢性病，兩者可謂互為因果。為避免負面情緒演變成焦慮症，衞生署建議市民增加抗逆能力，包括避免設定難以實現的目標，而心情低落時，不妨散散步。

當一個人的焦慮情緒持續不減、不可控制或妨礙日常生活時，即可能患上焦慮症。衞生署表示，常見的焦慮症包括廣泛性焦慮症、驚恐症、恐懼症及社交焦慮症。資泛性焦慮症通常伴隨肌肉繃緊、頭痛、煩躁不安、疲勞及失眠；驚恐症的人會出現心跳加速、出汗、顫抖及呼吸急速等。恐懼症會對特定事物產生焦慮、恐懼或迴避，例如人群恐懼症或幽閉恐懼症。社交焦慮症則對平常社交互動產生顯著恐懼。

根據香港的精神病流行病學調查，16至75歲人士當中，患廣泛性焦慮症比率是4.2%，女性在所有焦慮症中的患病率均較男性高。目前醫學界對焦慮症的確切成因未完全了解，但相信與某些神經遞質系統失調有關。另外，遺傳傾向、創傷經歷、性格及環境壓力等，均是風險因素。

衞生署表示，焦慮症多與慢性病相互影響，因為精神壓力會擾亂身體系統，例如內分泌或免疫系統。慢性病反過來亦會增加患焦慮症風險，因病人可能因嚴重疾病而有負面情緒。衞生署指根據流行病學調查，驚恐症分別會增加患冠心病及心肌梗塞風險47%及36%。焦慮症亦會令糖尿病風險上升47%。而糖尿病亦會增加焦慮症風險達20%。

要治療焦慮症，一般可透過藥物或心理治療，衞生署表示，當面對壓力或出現負面情緒時，要增強自己抗逆能力，防止演變成焦慮症，例如避免不合理地把小問題誇張成大災難，亦要避免設定難以實現的目標。奉行健康生活模式亦至關重要，即使散步一小段路，亦可紓緩焦慮情緒或症狀，又提醒情緒低落時，切忌飲酒及盡量避免攝取含咖啡因食物，因這些食物會干擾睡眠，加劇焦慮或誘發恐慌症。如果情緒持續低落，應找人傾訴或盡快求醫。

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