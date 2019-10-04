網民熱話：天眼緝兇！　南亞賊店舖擸香水

有店舖拍得一名南亞男子偷取3支香水，於是將閉路電視片段放上網上緝兇。（互聯網）

店舖盜竊的小偷大多是趁店員不察覺時犯案，不過「人在做，天眼在看」。近日有店舖就在網上發布一條閉路電視片段，片中見到一名南亞賊在店內擸走3支香水。店主更向南亞賊下「最後通牒」，「限你今天找數」，不過就惹來網民反問：「佢識睇中文？」

事發在周二（1日）晚上6時許，地點相信是元朗一間藥妝店。從網民‎Terence Chan‎分享到Facebook專頁「盡在元朗」的片段所見，一名身穿紅衣的南亞裔男子，背着黑色背包在一間藥妝店外徘徊，更不時鬼祟向店內張望，隨後匆匆步入店內，似一早鎖定目標，直接走到貨架上取走3支香水，得手後便轉身離開，動作流暢自然，手法非常熟練。

不過正當南亞男以為「神不知，鬼不覺」時，原來整個過程已被店內閉路電視所拍下。相信是店主的網民翌日發貼文同時警告，「小偷真係好猖狂，偷3支香水，限你今天來找數」，不過未有詳述對方「唔找數」後果。

不少網民認為，店方根本毋須將片段放上網，直接「報警拉人」、「仲放上網做乜」。不過亦有心水清網民留意到「佢識睇中文？」、「寫英文，佢哋唔識中文㗎」，相信店主的警告沒有效用。

網民有話說：

Squall Yin：左睇右睇佢都唔似識中文

陳柏鴻：放上網也没用，他已離港回老鄉了

馮競鋒：佢個樣好動畫

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