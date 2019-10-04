修例風波：業界憂宵禁　酒吧娛樂場將掀結業潮

反修例示威持續，傳政府積極研究推出宵禁令，消息一出惹來商界反彈，香港酒吧業協會副主席錢雋永今(4日)指出上月及本月份的酒吧業整體生意額已下跌近三成，行業損失總額接近2.3億港元，若政府決定實施宵禁令，估計多間酒吧、夜間食肆及娛樂場所於半年內會面臨結業，「希望政府唔好再嚇我哋！唔好推惡法！」

錢雋永批評宵禁令無助解決當前亂局，對局部實施禁令等建議亦無接納空間，直斥宵禁令將導致大量夜更行業員工失業，最終引來更多市民不滿政府施政。他形容提出研推宵禁令之舉「戇居」，無疑對夜更行業如酒吧、食肆、娛樂場所的生計火上加油。

錢舉例指，一間面積為1000呎的酒吧，每月基本營運成本需要約30萬港元，他指酒吧業生意自從6月爆發反修例風波起開始下跌，全行生意至今跌近三成，部分位於示威區的酒吧生意更跌一半。他指若政府於萬聖節及聖誕節等旺季仍未正面回應市民訴求，甚至推出宵禁令，估計情況會惡化，行內多間店舖將被迫結業。

酒吧東主趙先生管理共6間酒吧及餐廳，大多位於尖沙咀及九龍城等區，他形容目前生意已「蝕到入肉」，預計本月生意額跌足一半。趙指酒吧生意牽涉運輸業及零售業等從業員，一旦政府硬推宵禁令，預計香港會變「死港」，自己會全數結束旗下生意。他直指生意慘淡的最大責任者是政府，他對政府施政絕望，「唔係因為有人出嚟示威而生意差，而係政府次次截停所有交通，我哋想開工都開唔到！」

另一間酒吧東主陳女士表示，夜更營業額是酒吧最主要的收入來源，估計一旦推出宵禁令，旗下酒吧將會選擇結業，與一眾員工齊齊失業。至於任職酒吧侍應的林女士指，政府於示威風波之中多次截斷交通網絡，令她難上班，有時更被迫放無薪假期，變相收入減少，「一個月少出一、兩千蚊糧，自己做父母就節衣縮食，留畀兩歲兒子交學費！」