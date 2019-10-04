休班警姦醉娃成孕　辯方稱案發前一周兩人已性交

休班警於3年前疑趁女網友酒醉後，帶她到時鐘酒店涉嫌強姦她，事後女網友發現懷孕，需進行墮胎手術，最終報警求助。該休班警事後曾否認胎兒與自己有關，其後又稱女網友自願與他性交。該休班警否認一項強姦罪，案件今(4日)於高院續審。事主X續接受辯方盤問，續被問到案發前數日有否與被告發生性行為的事。

現年32歲的休班警員李偉嘉，被控於2016年6月19日在九龍塘律倫街漫春天酒店強姦現年約29歲的女事主X。

辯方今指，被告2016年6月12日(案發前一星期)到X家中，在X胞弟房與X打機，亦與X性交，當時因X與男友分手後感失落，被告安慰她。在被告離開後亦有發訊息問X「搞得爽唔爽」，只是X刪除了訊息。其後2人仍以Whatsapp繼續傾談，被告問及「你條仔勁定我勁」，x答「勁你個死人頭」，辯方指因X怕尷尬而刪除被告的訊息。

辯方指，X報警後沒提及刪訊息之事，是想誤導警方誤以為她與被告只是普通朋友關係。X否認，並指12日當晚無與被告性交，被告亦沒發過該些訊息，不過她承認曾因怕尷尬及憤怒，而刪除部分被告的訊息。案件下午續審。