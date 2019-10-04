佔旺女村長涉2016年旺角暴亂兩罪　疑掘磚及燃火堆

自稱「旺角佔領區女村長」的「鳩嗚團」女常客畢慧芬，在2016年旺角暴亂事件中涉嫌參與挖磚、和將紙皮拋入火堆，被控2項暴動罪。畢否認控罪，案件今(4日)於區院開審。

控方開案陳詞指2016年2月8日傍晚至9日凌晨，旺角發生擾亂公安及暴動事件。被告在2月9日凌晨身穿黃色冷帽、眼罩及白色手套等，在西洋菜南街的麥當勞外掘起行人道上磚塊，其身旁亦有他人掘磚。警方在凌晨3時許在山東街築起防線，與之對峙的人群則不斷有人向警方投擲磚塊。並有新聞等片段拍到被告曾蹲在地上，及拿起磚塊等。同日稍後時間在豉油街近彌敦道附近，警方與對峙人群中有火堆，有新聞片段拍到被告站在人群最前方，並將物件擲向火堆中。

事件中，一名警長的左眼角、左前臂、右小腿及右膝遭投擲的磚塊所傷，而西洋菜南街有部分行人道受損，修復費13,000港元。

被告於2016年7月7日被捕，警誡下承認當晚曾前往旺角，但只是幫忙掘起磚塊。在其後的錄影會面中，被告表示徒手協助掘磚，但沒有向警員掟磚，而她只是把在路邊檢到的紙皮丢到火堆。