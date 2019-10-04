《成報》谷卓恒又捲官司　須付80萬港元訟費保證金

《成報》主席谷卓恒連同他全資擁有的韓中文化投資有限公司，前年入稟高院，聲稱於注資入《成報》期間，向於2016年被內地法院判監7年的王雪華取得一間有值錢資產的公司「信全有限公司」，但該公司的前董事黃偉誠未經谷同意，向公司註冊處登記文件，試圖顯示自己仍是該公司董事，谷要求法庭頒令，禁止黃繼續以董事的身份行事。案件在未開審前，黃提出申請要求谷支付訟費保證金，此申請今早(4日)在高院聆案官審理。

谷今日(4日)並無派代表出庭，高院司法常務官在確知谷知道今日有聆訊下，決定在他缺席下聽取黃偉誠一方申請，最終頒令谷要向黃支付80萬港元訟費保證金。

被告黃一方在提出今次申請時，原告谷卓恒仍有律師代表。但之後谷的律師向法庭申請停止代表谷，並已獲批准。不過律師今日仍有到庭，不過再沒代谷發言。法官在向律師確認，律師已用書面通知谷今天的聆訊安排後，決定繼續今天的聆訊。至於谷的律師繼續留在庭內旁聽。

被告一方表示，被告至今已用的訟費已達460多萬港元，其中約有290萬港元用於谷向法庭申請臨時禁制令禁止被告處理資產之事上，有關申請法庭已於今年2月判決，但法官並未就訟費問題作裁決。司法常務官今決定，保證金不會包括此筆290萬港元費用。而餘下約170萬港元費用，司法常務官經衡量後，認為原告一方應先向被告方支付80萬港元後，才可繼續訴訟。司法常務官因此頒令，原告要在確認收到今日的判令後的28日內，將80萬港元存入法庭，方可繼續案件。