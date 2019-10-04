沙中線續聆訊　港鐵專家指禮頓應主動補交RISC

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(4日)繼續聆訊。由港鐵委聘的獨立項目管理專家Steve Huyghe供稱，工程承建商禮頓拖欠檢查及測量申請表格(RISC form)情況廣泛，直指禮頓身為工程承建商應履行工程合約條款，並需主動將RISC form補交予港鐵。

於沙中線首部分聆訊曾作供的Huyghe指出，港鐵人員曾不間斷要求禮頓補交RISC form，他亦不接受禮頓以忙碌為由欠交表格，如禮頓早知自己難以於短時間內補回表格，應與港鐵商討解決方法，盡可能去履行合約責任。惟委員會主席夏正民指出，港鐵及禮頓雙方均得知表格欠交情況，港鐵為求方便而容許禮頓後交表格，亦接受禮頓先以WhatsApp或電話拍照證明工程工序已完成，其後再呈交相關表格。

Huyghe則認為這代表港鐵是基於信任才允許禮頓後交表格，一心認為禮頓會後交表格，多次強調禮頓身為承建商需主動履行工程合約條款。而禮頓代表律師則認為Huyghe是在針對錯的事實在發表意見，他所說的話不包括在委員會的證供內，禮頓代表律師將於下午聆訊盤問證人。