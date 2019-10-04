法官指中槍男生非自願缺席聆訊　其保釋申請獲批

10月1日全港多處發生警民衝突，一名中五男生疑追打警察時遭槍傷左胸。他與另外6人被控暴動等罪，其中4人昨(3日)已提訊並獲保釋，案件今(4日)在沙田法院再訊，受槍傷男生繼續留院，裁判官裁定法庭有權在被告非自願缺席下處理其保釋事宜，並批准他保釋。

案中7名被告依次為陳珩(38歲)、陳金國(19歲)、李振文(25歲)、馮清華(21歲)、郭小琴(女，22歲)、曾志健(18歲)和邱宏達(26歲)，第三和五被告昨日同樣因留院而缺席聆訊，他們今出院到庭，並獲准保釋。第六被告今繼續缺席聆訊，控辯雙方爭議在他缺席下，法庭是否有權處理其保釋事宜。

辯方指，被告曾志健是非自願下缺席聆訊，而根據法庭，當案件首次提訊後，處理被告保釋的權力便由警方轉移至法庭，而根據《刑事訴訟條例》，法庭在下列情況須處理被告保釋，包括「被告就被控的罪行而出現或被帶到法庭席前」或「被告在某法庭席前被控而他向該法庭申請准予保釋」，而後者並無列明被告必須出院。

控方不同意辯方說法，指本案仍在首次提訊階段，按慣例應押後3個工作天再訊，又指審訊時，涉案被告也必須在場，又指辯方若認為有需要，可邀法庭到醫院處理保釋。

裁判官反問，有關規定是為了保障被告人，又指法庭若在被告未能應訊後，下令將他還押警方看管其實也是處理保釋事宜，故裁定法庭有權處理這種情況。裁判官最終批准申請。