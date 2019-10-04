黃大仙衝突7人涉暴動准保釋　有被告投訴遭警毆打

10月1日全港多區有遊行集會，黃大仙的示威演變成激烈警民衝突，最少27人被控非法集結或暴動。昨(3日)因留院未出席法庭的7名被告，今(4日)到西九龍裁判法院提堂。眾被告暫毋須答辯，裁判官把案押至11月28日，以便警方進一步調查。各被告准以1000港元保䆁，但不得離香港及每周要到警署報到一次。

第一宗案件的被告羅妙霏(24歲)，控罪指她今年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名人士，參與非法集結。另一案件的被告郭小杰(28歲)、溫梓霖(17歲)、麥浩偉(22歲)、方銘(18歲)、郭晞桐(17歲)、戴珮玲(19歲)，同被控於今年10月1日，在黃大仙龍翔道一帶參與暴動。

被告麥浩偉進入犯人欄時步履艱難，需用步行架，手肘位置有包紮。旁聽一名戴黑口罩的年輕女子甫見被告便痛哭，久久不能平復。

辯方就被告由拘捕至扣留期間的待遇，向法庭作出投訴，指麥被拘捕時遭受警員使用過分武力，使他盆骨受創。後麥在黃大仙警署內，遭1名軍裝警打他肚，又遭1名便衣警撞他頭向牆，並用水樽攻擊他下體，又拖延被告求醫時間。

其餘被告亦投訴被警員制服在地後，在沒有反抗的情況下，仍被警員以警棍擊打頭部、手肘等部位，和被要求佩戴裝備拍攝。