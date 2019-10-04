健身中心Sales威逼站長買會籍囚15月　為商說例修訂後最高判刑

位於銅鑼灣的FFG健身中心職員，去年6月被指以威逼利誘手段銷售健身會籍，兩名女員工被捕，指她們作出具威嚇性營業行為，使一名九巴站長以逾4.8萬港元購入5年會籍連兩堂健身訓練。案中報稱為健身顧問的首被告李紫彤，今午(4日)在東區法院被裁定罪成，即時監禁15個月。

至於報稱健身教練的次被告劉穎茵在案件開審前已選擇認罪，法庭考慮她在案中參與程度較低，判她監禁9個月，緩刑兩年。

裁判官直斥案情嚴重，首被告為人狡猾，除了實質暴力外，所有不當行為她已經「用盡晒」，手段儼如強搶掠奪事主的財物，手法非常卑劣。裁判官又指，首被告的證供不合常理、不合邏輯、匪夷所思，法庭不相信其口供為事實。

裁判官形容事主僅中學學歷，做過3年巴士站長，入世未深，輕易信人，而兩名被告有組織、有計劃共同犯案，在1.5小時內向事主不斷施加心理精神壓力，最終成功哄騙事主簽約，法庭必須判監以懲，考慮次被告參與程度較低，遂判次被告緩刑。同時下令兩名被告需就涉案的1600港元私人教練課程費用，向事主賠償。

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁庭外透露，本案是《商品說明條例》2013年修訂以來，在眾多不良營商案件中判刑最高的一宗。