修例風波：政府推禁蒙面法　岑敖暉郭卓堅提司法覆核

政府今午(4日)宣布引用《緊急情況規例條例》(緊急法)訂立《禁止蒙面規例》(禁蒙面法)後，「長洲覆核王」郭卓堅及學聯前副秘書長岑敖暉，分別趕在下午高院停止辦公前，入稟申請司法覆核，質疑政府違反《基本法》，要求法庭宣告《禁止蒙面規例》無效。

兩人今天入稟的兩宗司法覆核申請，均是自行撰寫。郭卓堅的申請書，將「香港首長林鄭月娥女士」和「香港政府總部」列為答辯人。其申請書只簡單表示，要求法庭頒令禁蒙面法違反《基本法》和《人權法》，執行此法是違憲違法，並無闡述其理據。

岑敖暉就將法定有權制訂緊急情況規例的行政長官會同行政會議列作答辯人，他在申請書表示，有些想參與公眾集會的人，會為了避免承受政治壓力而選擇隱藏身份，因此《禁止蒙面規例》的實行，會阻嚇這類市民參與活動。而參與和平集會的自由，是受到《基本法》和《人權法》保障，因此認為《禁止蒙面規例》限制超過實際需要，屬於違憲。

兩人於庭外見記者，郭指，得知政府立禁蒙面法後感憤怒。岑敖暉則指今天原打算宣布參選區會，但與律師商討後，決定先入稟覆核。他指，政府今次作出了非常大幅度的限制，因此要透過司法程序挑戰政府的決定，至於勝算，岑僅稱「盡做」。