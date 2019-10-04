修例風波：民主派批政府違憲　憂製造政治矛盾

政府今午(4日)宣布引用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)訂立《禁止蒙面規例》，而相關規例屬「先訂立後審議」的附屬法例。民主派議員批評，政府做法是繞過立法會和違反憲法，又指條例是剝奪市民基本權利，製造政治矛盾，未能平息社會問題。

民主派會議召集人陳淑莊表示，政府在立法會復會後才把法例提交予立法會審議是「笑話」。法律界立法會議員郭榮鏗表示，《基本法》清楚訂明，立法會是唯一立法機關，並賦予立法權力，但現時立法會於本月16日才復會審議，批評政府做法是完全繞過立法會。

胡志偉認為，禁蒙面法只是起步點，最關鍵是政府引用緊急法，擔心政府日後會讓特首有更多權力，訂立更多限制其他自由的法例，質疑政府為何在當前困局火上加油。

對於教育局向全港中小學發信講及有關禁蒙面法事宜，教育界立法會議員葉建源表示，整條法例未有涉及學校，質疑局方為何會向學校發出通告，並指學校屬學生上課的地方，並非遊行、非法集結的地方，批評局方的通告是超越條例範圍，做法多此一舉。