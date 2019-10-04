政Whats噏：建制泛民關係差　葉劉勢踢走葉建源做教委會主席

立法會復會在即，各委員會正副主席嘅人選亦差唔多要落實，眾所周知，建制同泛民近排嘅關係差到落冰點，聽聞搞到建制唔多肯同泛民傾新一年正副主席人選，仲想收回教育事務委員會主席嘅位，唔畀教育界議員葉建源做添！最終，原來協調咗身兼行政會議成員嘅葉劉淑儀出任，佢回覆查詢時表明有意做主席，更直指葉建源太着重教師利益，冇顧及家長同僱主意見喎！

建制派人數較多，每年選舉委員會正副主席時都佔有絕對優勢，只要喺會期一開始就「冧友」加入全部委員會，就能全權控制所有正副主席人選。喺建制泛民關係較緩和嘅年份，建制都肯同泛民協調，每邊都可以做一啲，但近來關係咁差，建制表明要收緊，唔畀泛民做咁多主席。

建制近日不斷批評通識科同教師質素，教育事務委員會主席呢個位，自然首當其衝，建制派想霸番。有建制派表明不滿葉建源喺教育方面搞到立立亂，其身不正、不稱職，鼓勵中學生參與暴動，而且未來中學教育受到重點關注，更加唔可以畀佢做主席，因而打算搵葉劉做。

葉劉承認，近日建制派有問過佢有冇意思做主席，佢都答「我願意」，又話自己已經做咗3年人事編制小組主席，想畀新人試吓，而自從08年做議員至今，自己一直都係教育事務委員會成員，過往都好關心教育，又批評葉建源太着重教師，爭取資源幫老師加人工又爭取加職位，但有咩量度準則又答唔出。葉劉認為教育唔止係教師嘅事，亦關乎家長同僱主，自己就可以代表中產家長同中小企老闆嘅意見。

葉建源回覆時就話，搵邊個做主席都唔緊要，每個議員都有自由選邊個做主席，最緊要係主席能維持秩序、公平公正。不過，對佢嘅批評必須有根有據同公道，認為有關指控並無事實支持，屬於失實。

佢話，自己出嘅文件一早有講過點樣量度教師工作表現，而且一直都不止關注教師，仲關注TSA、小班教學等整個教育方向，仲有帶團去芬蘭睇整體教育制度，近來處理較多教師議題，只係因為積壓嘅問題較多。

至於葉劉唔再做人事編制小組主席，建制都唔會放畀泛民，聽聞將會搵現任副主席周浩鼎「升呢」，接任做主席喎！睇嚟建制喺委員會主席嘅職位上收得更緊，真係半點都唔會退讓嘞！